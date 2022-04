Roma, guasto ai fili del tram: Nomentana chiusa e traffico in tilt

Una mattinata da incubo per gli automobilisti e i pendolari romani. Quelli che sì, sono abituati (quasi come se fosse una strana normalità) ai disagi e ai ritardi, gli stessi che oggi hanno dovuto fare i conti con il traffico in tilt, davvero impazzito, sulla Nomentana, da Porta Pia fino a Montesacro. Il motivo? Tutto è da ricondurre a un guasto ai fili del tram.

Guasto al tram e autobus in ritardo

Siamo all’incrocio con viale Regina Margherita: è qui che, nella notte, i cavi di alimentazione del tram, per cause da accertare, sono caduti a terra. Così, la decisione di chiudere immediatamente le corsie centrali da via Reggio Emilia a Via Zara. Il traffico è andato in tilt sulla Nomentana, gli autobus sono arrivati in ritardo (per i più fortunati) e stando a quanto spiega Atac, il problema sarebbe in corso di risoluzione. Ora resta da capire cosa sia successo, se si sia trattato di un fatto doloso o meno.

Traffico in tilt e percorsi alternativi

Il traffico questa mattina è stato fortemente rallentato in tutta la zona. Code, come fa sapere Luce Verde, su via Nomentana, tra Monte Sacro e viale Regina Margherita, su via Monti Tiburtini, via Lanciani, Corso Trieste e vie confluenti su via Nomentana.