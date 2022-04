Roma, hanno un atteggiamento sospetto: in casa nascondevano 400 chili di rame rubato

Chilometri di cavi arrotolati. E chili, anzi quintali, di rame. Ovviamente rubato. Era questo il tesoretto che nascondevano tre uomini “pizzicati” ieri dagli agenti del VI Distretto Casilino, a Roma.

Rame arrotolato nei secchi di plastica

I poliziotti si sono insospettiti dell’atteggiamento dei tre soggetti. Grazie a un’attenta attività investigativa, hanno effettuato un controllo in via Maso Finiguerra, in zona Romanina, all’interno dell’appartamento di uno di loro. Con grande stupore degli agenti, nell’abitazione è stato trovato un ingente quantitativo di rame: ben 400 chili. Il rame era nascosto dentro dei secchi e, in alcuni casi, ancora all’interno dei cavi di gomma. Le tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà in concorso per il reato di ricettazione.

Sempre nella giornata di ieri, i poliziotti del VI Distretto Casilino, impegnati in un’operazione ad alto impatto nelle zone di Tor Bella Monaca, Giardinetti, viale Oxford, viale Santa Rita da Cascia, via Casilina e via Maso Finiguerra, hanno identificato 65 persone di cui 6 di origine straniera e 15 con precedenti di polizia. Sono inoltre stati sottoposti a controllo 18 veicoli.

Chiuso un locale

Durante i controlli di ieri, stavolta insieme con il personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli agenti hanno provveduto alla chiusura di un locale in Largo Montenerodomo. Si tratta di un’attività un bar per il quale è stata disposta la sospensione immediata dell’attività commerciale, in quanto inottemperante al precedente provvedimento di chiusura già adottato il 16 marzo dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il titolare è stato denunciato sia per non aver presentato la documentazione all’Ispettorato del Lavoro, sia per non aver rispettato il provvedimento di chiusura di marzo.