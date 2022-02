Roma, i cittadini chiamano ma nessuno risponde: Gualtieri salta il Consiglio straordinario con il municipio XV

Roma. Le amministrazioni cambiano, ma l’immondizia e il problema secolare dei rifiuti nella Capitale regnano sovrani e non ne vogliono sapere di cambiare rotta. Anche la nuova giunta capitolina sembra avere seri problemi con la gestione dei rifiuti. Se poi, inoltre, non partecipa neppure ai Consigli straordinari per fornire informazioni essenziali ai cittadini, allora il problema diventa grave. Non solo gli assessori, ma anche i vertici di Ama Spa e i rappresentanti regionali erano assenti all’incontro di oggi con il Municipio Roma XV.

Leggi anche: Trasporti, Gualtieri boccia progetto funivia a Casalotti della Raggi: ”Prolunghiamo la linea A”. Ma manca sia il progetto sia il finanziamento

Roma, Gualtieri e i suoi assenti al consiglio sui rifiuti

A comunicare la mancata presenza del Sindaco Gualtieri e dei suoi al Consiglio straordinario convocato dal Municipio Roma XV previsto per la giornata di oggi 18 febbraio 2022 è Daniele Diaco (M5s). Assieme alla collega Irene Badaracco, infatti, comunicano: “Dobbiamo constatare con estremo rammarico che ancora una volta il sindaco Gualtieri, gli assessori di Regione Lazio e Campidoglio e i vertici di Ama Spa, non sono intervenuti al Consiglio straordinario convocato nel Municipio Roma XV in data odierna per fornire chiarimenti in merito all’impianto anaerobico di trattamento della frazione dell’umido a Cesano”.

Leggi anche: Gualtieri vuole prorogare la discarica di Roncigliano. Ma i sindaci di Albano e Ariccia dicono no

Nessun incontro con i cittadini

Poi, aggiungono: “I cittadini, sebbene disposti a interloquire con l’amministrazione capitolina, non ricevono dal sindaco e dalla sua Giunta alcuna spiegazione sulla scelta ad alto impatto inquinante dell’impianto anaerobico e rassicurazioni in merito all’idoneita’ del sito a ospitare un tale trattamento per 100mila tonnellate l’anno di frazione dell’umido”.