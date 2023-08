Roma, il fisco mette nel mirino la Asl 2: presentato “conto” da 64 milioni di euro

Una cartella esattoriale di oltre 64 milioni di euro è stata recapitata dall’Agenzia delle Entrate alla Asl Roma 2. Alla base delle motivazioni, il presunto mancato versamento dell’Iva per l’anno 2016. La Asl ha però preannunciato ricorso.

Il fisco prende di mira la Asl 2: maxi cartella esattoriale da 64 milioni di euro

L’Agenzia delle Entrate ha recapitato alla Asl Roma 2 una maxi cartella esattoriale, per oltre 64 milioni di euro, a causa di un presunto mancato versamento dell’Iva. La cartella per il conto economico dell’azienda sanitaria più grande di Roma era stata in realtà notificata già a fine maggio, ma solamente due mesi più tardi la notizia è trapelata. Solo il 25 luglio, infatti, i vertici Asl hanno deliberato l’affidamento a un legale esterno del contenzioso aperto con il Fisco. La cartella, per un importo pari precisamente a 64.344.067,96 euro, è relativa a un debito derivante da controllo modello Iva per l’anno 2016. La Asl ha però fatto ricorso, impugnando il provvedimento, ora pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma. Secondo l’azienda infatti si sarebbe trattato di un disallineamento dei dati informatici.

