Roma, impatto scooter-tram sulla Flaminia: linee interrotte

Roma. Un incidente che ha rischiato di trasformarsi in dramma, quello andato in scena nel pomeriggio di oggi 18 febbraio, intorno alle ore 3.00 del pomeriggio presso via Flaminia. Ad informare sull’accaduto è Atac, che ha dovuto bloccare momentaneamente le linee 19 e 2 dei tram che transitavano per quella zona.

Impatto scooter-tram a Roma

Infatti, pare che ad essere coinvolti siano stati uno scooterista e un tram, contro il quale ha impattato piuttosto violentemente durante la sua corsa. Per fortuna, poi, lo scooterista si è rialzato prontamente e sembrerebbe non aver subito danni o traumi dopo lo scontro. Una volta terminati i rilievi da parte della Polizia Locale, i tram delle linee interessate dallo stop hanno ripreso la loro normale circolazione.