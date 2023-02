Roma, impresa di spaccio a conduzione familiare: padre e figlio nei guai per droga

Roma. La storia di questo arresto parla di una vera e propria attività di spaccio a conduzione familiare: padre e figlio complici in affari loschi, con la complicità di un altro ragazzo, di soli 19 anni che si era unito alla ”famiglia” per poter contribuire agli affari.

Droga, gestiva mercato di stupefacenti sul litorale nord di Roma: arrestato pusher

Droga a Roma, un problema radicato

La droga nella Capitale non si ferma mai, e non solamente per le strade. Per tale ragione, proseguono incessanti da parte dei poliziotti della Questura di Roma, le operazioni volte alla repressione dei reati inerenti lo spaccio. La cocaina e l’hashish vanno per la maggiore, ma il mercato nero degli stupefacenti è in grado di rifornire gli avventori di qualsiasi sostanza, in ogni quartiere, con grosse piazze di spaccio che sembrano indistruttibili. Le operazioni servono per scardinare a poco a poco l’intero sistema, limitarne la diffusione virale e impedire che i più giovani, in condizioni non proprio idilliache, cadano nelle trame delle bande. Dunque, l’importanza di questi servizi, oltre a colpire il patrimonio dei gruppi criminali che si nascondono spesso dietro queste attività così remunerative, è funzionale a fornire una maggiore percezione della sicurezza in quartieri periferici.

Padre e figlio in affari per la droga

A tal riguardo, come anticipato ad inizio articolo, gli agenti del V Distretto Prenestino hanno arrestato 3 cittadini italiani: un padre e un figlio rispettivamente di 47 e 22 anni, oltre ad un altro ragazzo di 19 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. I 3 sembrerebbe abbiano dato vita ad una vera e propria impresa familiare di confezionamento e spaccio di droghe in una zona relativamente vasta. Il tutto procedeva fin quando non è avvenuto l’arresto in flagranza di reato. Il 22enne, nello specifico, è stato colto in flagranza nell’atto di vendere gli stupefacenti, mentre il padre, assieme al ragazzo più giovane, è stato bloccato dai poliziotti mentre ancora stava confezionando le sostanze, all’interno del proprio appartamento in via Ostuni. L’Autorità Giudiziaria ha quindi convalidato gli arresti.