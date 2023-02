Roma, la spesa con il reggiseno imbottito…di coca: arrestata una donna

Roma. Ondata di arresti nelle ultime 48 ore nella Capitale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale che hanno dovuto stringere le manette intorno ai polsi di 6 persone, una delle quali in condizioni davvero particolari: si tratta, nel dettaglio, di una donna che si trovava nei pressi di uno store della zona La Storta. Nulla di particolarmente sospetto, finché i militari non hanno deciso di avvicinarsi per effettuare un controllo.

Un reggiseno stupefacente a Roma La Storta

A dire il vero, il suo atteggiamento e le sue movenze hanno sin da subito captato l’attenzione dei Carabinieri che in quel momento si trovavano alle prese con un normale pattugliamento di routine. La donna era a bordo della sua utilitaria, e un occhio comune, non addestrato a scorgere particolari sensibili avrebbe banalmente pensato ad una signora che si accingeva a fare la spesa, come le sue condizioni e il contesto stesso suggerivano. In realtà le corse erano ben diverse, come poi la successiva perquisizione ha chiaramente dimostrato trovato nel suo reggiseno imbottito diverse dosi di polvere bianca – cocaina – pronta per il consumo.

Il dettaglio dell’arresto della donna 47enne

Il fatto si è verificato nelle ultime ore, nel corso di diversi blitz antidroga messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Nel dettaglio, l’unità della Stazione di Roma La Storta ha arrestato in flagranza di reato una donna 47enne della provincia di Latina, senza fissa dimora, incensurata, senza occupazione, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio. La donna, come anticipato, si trovava a bordo della sua utilitaria nel parcheggio di un store di via di Settebagni, zona Bufalotta, intenta in atteggiamenti risultati sin da subito sospetti. I militari insospettiti da alcune manovre fatte con l’autovettura, d’iniziativa hanno perquisito la donna e l’hanno trovata con 14 “pallette” di cocaina, dosi per un totale di 13 g, nascoste nel reggiseno, oltre 4 g di hashish e 150 euro in denaro contante. La droga e il denaro sono stati sequestrati e la donna ora si trova nei guai, con le manette che le stringono i polsi.