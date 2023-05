Roma in allerta per il maltempo, si alza il livello del Tevere: bloccati i trasporti sul fiume

Momenti di allerta a Roma, dove il livello del Tevere è tornato a crescere nelle ultime ore. La situazione ancora non è preoccupante come in passato, ma ugualmente nella Capitale è stata bloccata, a livello precauzionale, la viabilità nei punti del fiume transitabili. Scatta comunque il timore della fuoriuscita dell’acqua nelle zone a ridosso degli argini, ovvero Ostia, Isola Sacra e l’area del lungotevere.

Il Tevere ritorna a crescere per il maltempo: paura in città

Sono partite le prime ordinanze per evitare problemi sul corso transitabile del fiume, con manifestazioni o giri turistici delle compagnie di navigazione momentaneamente sospesi. Si cerca di prevenire eventuali danni, coscienti di cosa voglia dire la forza di un fiume, come quello capitolino, che cresce a dismisura e preme sugli estremi degli argini. Il Centro Funzionale Regionale, inoltre, con l’apporto della Protezione Civile ha chiuso tutti gli accesi alle banchine presenti sul fiume.

La prova del nove questo weekend

Il boom dell’acqua pioverà domani, quando dal tardo pomeriggio i rovesci cominceranno ad abbattersi su Roma. La potenza dell’acqua non dovrebbe essere problematica fino alle ore 20, poi dalla sera la presenza dei rovesci raggiungerà anche il 70% di portata. Notizie brutte per chi vive a ridosso del fiume capitolino e nei pressi dei suoi affluenti, considerato come esso tenda a ingrossarsi dopo ore di piogge. Un problema con cui la Capitale, almeno negli ultimi anni, ha dovuto sempre fare i conti con la concreta possibilità di calamità naturali.

Rischio nelle aree a rischio idrogeologico

All’interno di un quadro che non deve creare panico, ma bensì estrema prudenza, ci sono quartieri che saranno più soggetti alla potenziale fuoriuscita del Tevere. Non solo l’area del Centro Storico, ma anche quelle aree che hanno edificato sulle sponde del fiume: parliamo dell’Idroscalo, Ostia Ponente, l’area dei casali di Ostia Antica, Dragoncello, Centro Giano, Monti San Paolo, Dragona, Marconi e la zona di Testaccio.