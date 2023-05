Maltempo nel Lazio, le previsioni di sabato 20 e domenica 21 maggio: Roma a rischio idrogeologico

Quest’anno il bel tempo stenta ad arrivare. Nonostante la giornata di oggi, venerdì 19 maggio, si sia aperta con sprazzi di sole, in tante parti d’Italia, che fanno ben sperare, il maltempo sembra sia ancora dietro l’angolo e nei prossimi giorni torneranno, ancora una volta, abbondanti piogge. Il fine settimana che sta per cominciare sarà all’insegna dell’instabilità con temporali. A partire da oggi e per tutto il weekend la pioggia tornerà a fare capolino, via via più intensa. Fino a domenica, infatti, sono previste precipitazioni e solo da lunedì potrebbe tornare il sereno. Ma ancora una volta si tratta di una pausa al cattivo tempo.

Tornano le piogge

Nell’arco della prossima settimana, infatti, già a partire da mercoledì sono previste ancora una volta piogge fino a venerdì e anche la settimana successiva sono ancora previsti due giorni di precipitazioni nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 maggio. Insomma questo mese è stato caratterizzato da piogge insistenti, tanto che anche a Roma c’è allerta a causa della portata del Tevere. Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto salire il livello del fiume oltre i sei metri di altezza.

Roma a rischio idrogeologico

Si fa spazio anche un’altra eventualità e sono gli esperti a prospettarla. In particolare il direttore dell’Anbi, Massimo Gargano, attraverso La Repubblica fa sapere che ‘con 383 aree soggette a fenomeni franosi è la Capitale più a rischio idrogeologico di tutta Europa’. Esistono delle zone più a rischio di altre nella capitale. Vediamo quali sono… la collina di Monte Mario, viale Tiziano al Flaminio, Monteverde Vecchio, Balduina e poi ancora Parco del Pineto, Villa Glori, Camilluccia, Giustiniana, tra via Cassia e via Trionfale, a Casalotti e infine in zona Pisana, alle porte della Tenuta dei Massimi, uno dei polmoni verdi di Roma sud-ovest, e lungo via Salaria, all’altezza del Grande Raccordo Anulare. Non solo frane nella Capitale che rischia anche che possano verificarsi voragini nel II, V, VII, XI, XII, XIII e nel centro storico. E l’Ispra che ha individuato le aree a rischio frane abitate, ritiene che tra Roma e provincia sono 24mila le persone che vivono in zone pericolose.