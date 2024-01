Roma, in arrivo nuovi tutor: dove verranno posizionati

Tutor, autovelox e pattuglie di vigili in diverse zone di Roma: questo il piano del Comune a fronte di un aumento delle vittime di incidenti stradali del 25%.

A Roma si stringono i controlli sulla viabilità e sulle trasgressioni al codice della strada. Per arginare gli incidenti nella Capitale, quasi uno ogni due giorni, il Comune corre ai ripari rafforzando la presenza di tutor stradali e vigili urbani, dotati soprattutto nel weekend di autovelox. Ecco quali saranno le aree nel mirino dei controlli.

Dove saranno posizionati i nuovi autovelox

Roma al momento è “sorvegliata” solo da una ventina di telecamere fisse per le vie della città. Gli esiti del Rapporto della Città, presentato in Campidoglio dal sindaco Gualtieri, mostrano però dei dati allarmanti, confermando la loro inefficacia.

Nel 2023 ci sono stati 192 incidenti mortali nella Capitale, a cui se ne aggiungo altri 3 nei primi giorni del 2024. Per questo motivo, a fronte di una superficie di 1.300 km quadrati, il Comune provvederà ad anno nuovo al fenomeno con l’installazione di altri autovelox. Per il momento, i sensori riguarderanno la Tangenziale Est, il viadotto dei Presidenti (tra Colle Salario e Bufalotta) e viale Isacco Newton. Molte saranno le zone dove bisognerà però fare attenzione nel nuovo anno al codice della strada.

Il piano del Comune per arginare gli incidenti stradali

Non solo autovelox e sensori della velocità. Sulle strade di Roma nel nuovo anno sono attesi anche interventi per mettere in sicurezza gli incroci pericolosi (i cosiddetti “blackpoint”) su cui a luglio 2023 furono investiti 4,3 milioni di euro. Per il Giubileo si interverrà su altri 30 incroci problematici, migliorando la segnaletica, i percorsi, illuminazione e tutta la viabilità collaterale. Inoltre, si prevede una riduzione dei limiti di velocità nelle zone30, dove non si potrà circolare a più di 30km/h.

L’intento del Campidoglio è estendere il sistema di controllo della velocità di Autostrade, lanciato nel 2005, su tutta la Capitale. Un esperimento che ha dato i suoi frutti e che potrebbe aiutare sensibilmente il traffico e il rischio di incidenti stradali. Per questo motivo, sono attesi degli autovelox anche su viale Palmiro Togliatti, potenziando anche quello sulla via del Mare (nel tratto tra via di Malafede e lo svincolo di Acilia in entrambi i sensi di marcia).