Roma, in fuga contromano inseguiti dai Carabinieri a Piazza Bologna: si schiantano contro il palazzo

Hanno pensato bene di percorrere via Campania, in zona Piazza Bologna, contromano a bordo di quella Jeep Renegade, risultata poi essere intestata a una società di noleggio. Quasi come se per loro fosse la ‘normalità’, fino a quando, però, i Carabinieri della stazione di Via Vittorio Veneto, di pattuglia, li hanno notati e hanno cercato di fermarli. Invano, almeno in un primo momento. Scene da film quelle vissute ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.

Fuga da film a Piazza Bologna

L’auto, infatti, alla vista dei Carabinieri ha iniziato una folle corsa. Ha ingranato la marcia e da lì è partito un inseguimento, con la vettura che ha continuato a percorrere, sempre contromano, prima Corso Italia, poi una parte di Via Nomentana.

Inseguimento terminato quando l’auto, dopo aver forato la ruota anteriore, ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro, danneggiandolo lievemente, di un palazzo di via Catanzaro. E’ qui che il conducente è sceso a piedi ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce, mentre la passeggera, una ragazza di 15 anni nata a Roma, ma domiciliata presso il campo rom di via di Salone, ha tentato la fuga. Senza riuscirci. La giovane, infatti, è stata identificata, denunciata per danneggiamento in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, poi riaffidata a un genitore. Ma ora continuano le indagini dei Carabinieri, che stanno cercando di dare un volto e un nome al conducente dell’auto, quello che dopo il folle inseguimento è scappato a piedi. La macchina, intanto, è stata posta sotto sequestro.