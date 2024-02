Continua l’attenzione da parte dei carabinieri di Roma a vari quartieri della Capitale d’Italia. Nello specifico i militari hanno focalizzato i loro sforzi nei quartieri Prati e Monte Mario. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo.

I carabinieri hanno svolto un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nei quartieri Prati e Monte Mario e presso le fermate di zona della metropolitana.

Cosa è successo a Roma mercoledì 7 febbraio 2024

Il bilancio dell’attività ha portato all’identificazione di 70 persone, tra cui una persona arrestata, quattro denunciate a piede libero e due ragazzi segnalati alla prefettura di Roma per aver assunto sostanze stupefacenti.

Nell’occasione, nel corso dei controlli, i carabinieri hanno arrestato un 40enne italiano per evasione poiché, mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria Monte Mario, senza averne l’autorizzazione.

Sempre gli stessi carabinieri hanno denunciato a piede libero 4 persone. Presso lo scalo ferroviario Monte Mario, una minore è stata sorpresa mentre tentava con destrezza di rubare il portafogli ad un turista messicano. Stessa sorte anche per un peruviano di 35 anni, sorpreso mentre tentava di rubare una borsa ad una donna, all’interno del parcheggio di un esercizio commerciale di via Cassia.

Denunciato per ricettazione, un cittadino del Bangladesh di 36 anni, trovato in possesso di due telefoni rubati. In via Giorgio Scala, un tunisino di 30 anni è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di rubare dall’interno di un’autorimessa un motoveicolo ma è stato prontamente bloccato e identificato.