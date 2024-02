Roma, lo spacciatore che non ti aspetti: nascondeva droga nelle arance

E’ stato arrestato a Roma dalla polizia un 31enne italiano trovato in possesso di 2.22 grammi di droga di tipo shaboo, nascosti all’interno di arance. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo.

L’azione quotidiana della polizia nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato all’arresto di un 31enne italiano, ritenuto colpevole di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Cosa è successo a Roma il 4 febbraio 2024

Nello specifico, gli agenti, nel corso di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato e sottoposto a controllo un 31enne italiano mentre stava per salire su un motoveicolo. A carico dell’uomo vi erano precedenti specifici relativi agli stupefacenti ed era sottoposto agli arresti domiciliari a Roma.

Dopo una perquisizione personale, gli agenti hanno trovato all’interno dello zaino 5 bustine contenenti sostanza stupefacente del tipo shaboo per un peso complessivo di 2.22 grammi, nascoste all’interno di alcune arance, un bilancino di precisione, un coltello serramanico e altro materiale da confezionamento. L’uomo è stato quindi arrestato.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Il precedente. Spaccio di droga a Roma: 7 arresti e sequestro di cocaina, shaboo e crack

Gli agenti, durante il servizio in borghese, hanno notato in Piazzale Pakistan un 46enne che, con fare sospetto, si è allontanato da un gruppetto di ragazzi per salire su una macchina e dirigersi su via Cristoforo Colombo, a Roma.

Cosa è successo giovedì 1° febbraio 2024

I poliziotti hanno pedinato la vettura fermandola poi per un controllo. L’uomo, agitato ed insofferente, è stato perquisito dagli investigatori che hanno trovato 595 euro in contanti, diverse bustine di cellophane contenenti polvere bianca e involucri con materiale marrone, per un totale di circa 32g di droga fra cocaina e hashish, diversi smartphone, nonché materiale utile al confezionamento e alla pesatura di sostanze stupefacenti. Il 46enne è stato arrestato.