Roma, in viaggio con 5 chili di cocaina e in casa aveva altri 48 chili di droga e una pistola: arrestato 32enne

Un 32enne è stato trovato in possesso di ben 53 chilogrammi di stupefacente, tra cocaina e hashish. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio da parte degli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara che proseguono con i controlli sul territorio di competenza per debellare il fenomeno.

Dai controlli sul 32enne e in auto vengono scoperti 5 chili di cocaina

Nello specifico, nel corso di un’attività investigativa, i poliziotti, appresa la notizia di una probabile compravendita di droga in zona Casilino, hanno fermato per un controllo in via dell’Assiolo un’autovettura con a bordo un uomo, un 32enne italiano, che sin da subito è apparso nervoso e irrequieto. Gli agenti, insospettiti da tale atteggiamento e da un odore acre proveniente dall’autovettura, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione all’interno del veicolo rinvenendo, all’interno del cruscotto, oltre 5 chili di cocaina.

Gli investigatori trovano altra droga nel corso della perquisizione domiciliare

La perquisizione successivamente estesa anche all’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire ulteriori 500 grammi di cocaina e 15 panetti di hashish per un totale di 15 chili di sostanza stupefacente, mentre nel box di pertinenza dell’abitazione sono stati rinvenuti, in un piccolo frigorifero, altri panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 33 chili. Sempre nello stesso box, riposta in un armadio metallico, è stata trovata una pistola marca Smith-Wesson cal. 38 Special di provenienza illecita con 6 cartucce.ù

L’udienza di convalida dell’arresto

Ultimati gli accertamenti che hanno portato al rinvenimento del considerevole quantitativo di droga, l’uomo è stato portato presso gli uffici di polizia dove il personale operante ha proceduto alla formalizzazione dell’arresto. Il 32enne è poi dovuto comparire davanti all’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida. E il giudice, esaminate le prove a carico, ha convalidato l’arresto. Le attività di controllo della Polizia proseguiranno a ritmo serrato al fine di prevenire e reprimere i reati inerenti gli stupefacenti.