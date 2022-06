Roma, incendiata una volante della Polizia: era parcheggiata davanti al Commissariato

Un grosso incendio e la volante della polizia è andata a fuoco in pochi minuti. Le fiamme l’hanno avvolta mentre era parcheggiata in via Forlì, davanti al Commissariato del Distretto di Porta Pia, a Roma. Il rogo è iniziato intorno alle ore 23:30 di ieri sera.

Le indagini

Gli agenti di turno sono immediatamente accorsi e hanno chiamato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Al momento non si esclude nessuna pista. I poliziotti non hanno visto nessuno avvicinarsi all’auto. I filmati delle telecamere di videosorveglianza saranno visionati nella speranza che quel punto del parcheggio sia ben visibile, malgrado il buio della notte. E che, se qualcuno ha effettivamente dato fuoco all’auto, sia riconoscibile dalle eventuali immagini.

Le indagini sono a tutto campo, visto che le inchieste trattate dal commissariato sono tantissime e di vario tipo.