Paura nella farmacia a Roma: dipendenti minacciati con un coltello, ma i poliziotti gli piombano addosso

Momenti di terrore ieri a Roma in una farmacia in zona Anagnina. Intorno all’ora di pranzo un uomo ha fatto irruzione nel locale minacciando i dipendenti presenti con un grosso coltello da cucina. Immediato è scattato l’allarme con la Polizia che si è precipitata sul posto. Ma andiamo con ordine.

Tentata rapina all’Anagnina

Erano le 13.25 quando è scattato l’allarme per una rapina in corso in Via Gasperina al civico 232. Il rapinatore, entrato nella farmacia, ha minacciato i dipendenti presenti intimandogli di consegnare l’incasso presente nella cassa. Sul posto però sono intervenute tempestivamente le Volanti della Polizia che lo hanno bloccato mentre tentava di dileguarsi.

Arrestato romeno

Il malvivente è stato così ammanettato. Si tratta di un romeno classe ’89 già con precedenti di Polizia.

Il servizio anti rapina della Polizia

Nelle vicinanze del luogo della rapina era in corso proprio in quel momento un servizio mirato disposto dalla Questura per prevenire rapine e altri reati simili. Arrivata la chiamata quindi due vetture della Polizia, di cui una in borghese, si sono dirette immediatamente verso la farmacia.

Il malvivente, sentite le sirene, ha appoggiato l’arma sul bancone e ha provato a fuggire ma si è imbattuto proprio nei poliziotti in divisa che stavano irrompendo nel locale. Pochi istanti dopo sono giunti anche i colleghi in borghese che nel frattempo avevamo perlustrato l’esterno in cerca di eventuali complici.

Foto di repertorio