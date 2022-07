Roma, dopo l’incendio riapre la bancarella del Professore: ”Alberto, con gli occhi lucidi, non si è arreso”

Roma. Un evento che avrebbe demoralizzato chiunque, gettando nello sconforto più totale. Soprattutto, dopo tanti anni di fiera attività, dopo essere divenuto uno dei simboli più autentici di Piazzale Flaminio. Centinaia di libri divorati dalle fiamme, e un’attività storica costretta a chiudere i battenti di colpo.

Era in grado di arrestare anche la frenetica corsa dei turisti diretti verso la splendida Piazza del Popolo, almeno per qualche minuto, incantanti dalle sue eclettiche proposte letterarie. Un incendio, qualche giorno fa, ha rischiato di far sparire uno dei simboli più autentici del quartiere.

Riapre la bancarella del Professore a Flaminio

Ma lui, ”Il professore”, non si è arreso, e grazie anche alla generosità e al sostegno dei suoi concittadini, è riuscito a risollevare le spalle e, finalmente, a riprendere le sue consuete attività.

Attività che consistono nel trasmettere la cultura e la passione per il libro, in ogni sua forma ed edizione: una bottega all’aperto, eclettica, variegata e continuamente rifornita di nuovi volumi: psicologia, geografia, letteratura, arte, storia, cucina e, soprattutto, tantissimi documenti veraci che risalgono allo scorso secolo, come ad esempio lettere di guerra, diari andati perduti e quaderni di scuola. Insomma, i filologi e gli appassionati si sono sempre divertiti dalle sue parti.

L’incendio all’alba: centinaia di volumi distrutti

Dopo l’incendio della sua bancarella un po’ tutti a Roma sono caduti in preda allo sconforto. Nelle ultime ore, inoltre, è stato denunciato anche il piromane che solo pochi giorni fa aveva appiccato un incendio a piazzale Flaminio distruggendo la storica bancarella a pochi passi dalla metropolitana. L’uomo, G.D.U. 50enne senza fissa dimora, è stato incastrato dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Oltre a ciò, alcuni testimoni hanno corroborato i dati e le immagini rilevate.

Si riparte: Alberto Maccaroni non ha mai perso il sorriso

Ora, però, come dicevamo, finalmente la Bancarella del Professore ha ripreso le attività e già in molti si accalcano davanti alle sue nuove proposte di lettura. Il suo proprietario, il professore, Alberto Maccaroni non ha mai perso il sorriso, stamattina lo troviamo lì, come se mai nulla fosse accaduto, a leggere e rilegare i suoi nuovi arrivi. Un passante, dopo aver comprato un paio di volumi ha detto: ”E’ sempre lui, con gli occhi lucidi e la voglia di non mollare mai”.