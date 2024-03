Roma, incendio in discoteca: la pista della ritorsione

Sabato notte c’è stata una rissa davanti alla celebre discoteca del Qube. Poche ore dopo il locale ha subito un rogo, le cause sono ancora da indagare.

Una violenta rissa nella notte e, la mattina seguente, un rogo davanti alla discoteca Qube, nel quadrante Est di Roma. Un weekend intenso a via di Portonaccio dove nel giro di poche ore si sono succeduti due episodi che polizia e carabinieri sospettano siano collegati.

Rissa al Qube, un rogo poche ore dopo

Tutto è iniziato nella notte tra il 9 e 10 marzo, quando alcuni clienti hanno avuto un alterco col buttafuori della discoteca Qube di via Portonaccio. Non sono ancora chiare le motivazioni, così come non è chiaro come, poche ore dopo, la discoteca sia stata presa di mira per un altro incidente.

Intorno alle 10 di mattina di domenica un passante ha infatti segnalato al 112 che di fronte al locale fosse stato appiccato il fuoco. Giunti sul posto, i carabinieri di Casal Bertone hanno notato che stava prendendo fuoco un cartellone vicino alla porta d’ingresso del locale, rimasta danneggiata dalle fiamme.

Non risultano feriti nella vicenda, ma i militari e la polizia stanno indagando sulle dinamiche per capire se la rissa della prima prima, tra clienti e buttafuori, sia collegata in qualche modo al rogo. Per questo sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Qube.