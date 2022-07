Roma, incendio all’Ospedale Spallanzani: black-out in tutta la struttura

Roma. Un incendio improvviso all’interno dell’Ospedale Spallanzani: una notte a dir poco movimentata, con il fumo e le fiamme che hanno rischiato di generare una vera e propria tragedia.

Incendio all’Ospedale Spallanzani

L’incendio si sarebbe sviluppato al piano terra, in prossimità del locale caldaie, per cause accidentali. Secondo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco sarebbe avvenuto una scarico del gruppo elettrogeno.

La chiamata nella notte

Prima il fumo ha iniziato a farvi evidente, poi le fiamme hanno iniziato a bruciare. Infine, il black out: per diversi minuti la struttura è rimasta senza corrente elettrica, con il rischio che i macchinari per i pazienti potessero non ripartire. La chiamata la centro emergenze è arrivata questa notte, tra il 15 e il 16 luglio, dopo le 3.00.

L’intervento sul posto

I Carabinieri della Stazione Monteverde Nuovo sono immediatamente intervenuti sul posto. Poi, qualche istante dopo anche i Vigili del Fuoco che in brevissimo tempo hanno sedato l’incendio. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto e la corrente è stata prontamente ripristinata dopo le operazioni. Solamente un grande spavento.

Ripristino corrente e messa in sicurezza

