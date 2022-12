Roma, incidente gravissimo nella notte: conducente ferito e incastrato tra le lamiere

Roma. Un incidente spaventoso. Una persona rimasta incastrata tra le lamiere dopo l’impatto: ad essere stati coinvolti un’automobile ed un furgone che si sarebbero scontrati per ragioni ancora del tutto da chiarire. L’incidente si è verificato nella nottata di oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Una chiamata improvvisa ha spezzato le ore di attesa alla centrale dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente raggiunto il luogo della segnalazione. L’emergenza è scattata intorno alle 2.00 di notte: la squadra VVF 7/A del distaccamento di Ostiense, è intervenuta rapidamente in Via della Magliana, luogo in cui è avvenuto il disastroso scontro tra i due mezzi.

Incidente in via del Foro Italico: Giacomo Sabelli muore a 22 anni, si era trasferito a Roma per studiare all’università

Grave incidente a Roma: conducente in codice rosso

Quando gli operatori sono giunti sul posto, hanno sin da subito intuito la gravità della situazione, e questo non solo per le condizioni in cui erano ridotte le carrozzerie dell’auto e del furgone coinvolti nell’impatto, ma soprattutto per uno dei conducenti, rimasto ferito gravemente e, quel che è peggio, incastrato tra le lamiere del veicolo, accartocciatosi per l’impatto violento. Gli operatori si sono messi subito al lavoro, e grazie alla loro strumentazione sono riusciti finalmente ad estrarre la persona rimasta incastrata. Dopo l’estrazione, la vittima è stata immediatamente sottoposta alle cure del personale medico, anch’esso sul posto subito dopo la chiamata. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ed è stato disposto il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso.