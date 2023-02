Roma, scontro tra due auto: dopo l’impatto si schianta contro il semaforo. Ci sono feriti

Roma. Un ménage à trois tra due auto e un semaforo, nella serata di ieri, giovedì 16 febbraio 2023, senza, per fortuna, gravi conseguenze per i conducenti che si trovavano in quel momento. Solamente tanta paura, soprattutto tra i residenti che hanno avvertito il botto tremendo e che hanno temuto il peggio per i conducenti delle due auto coinvolte dallo scontro. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Investita e uccisa sulla Flaminia, la vittima è Filomena Baglivo

Incidente a Monteverde: scontro tra due auto in serata

L’incidente è avvenuto in via Ottavio Gasparri, circonvallazione Gianicolense, e del caso si è occupata la Polizia Locale prontamente intervenuta sul posto per i necessari rilievi, oltre agli operatori del pronto soccorso per prestare le prime cure agli incidentati che si trovavano ancora a bordo delle loro rispettive vetture. La scena non è passata inosservata neppure agli automobilisti in transito nel quartiere Monteverde che hanno allertato le autorità per il loro intervento sul posto.

La dinamica dell’incidente: un’auto contro il semaforo

A decine le segnalazioni al centralino della Locale, per l’incidente che si è verificato nella serata di ieri, giovedì 16 febbraio 2023, intorno alle 21.20, come anticipato, in via Ottavio Gasparri, circonvallazione Gianicolense. Sarebbero due le vetture coinvolte dall’incidente e dallo scontro, una panda e una punto: nella prima un solo conducente, nella seconda una coppia. L’impatto, a giudicare dalle condizioni del semaforo e delle carrozzerie, non è stato di certo leggero, tuttavia per fortuna non ci sono gravi conseguenze per i coinvolti.

Feriti in ospedale

I tre, subito dopo i primi soccorsi effettuati dal personale del 118, sono stati trasportati in ospedale per le opportune cure del personale medico, ma non ci sarebbero gravi conseguenze per loro. La Polizia Locale si è soffermata sul posto per gli opportuni rilievi e per cecare indizi fondamentali che saranno d’aiuto per la ricostruzione della dinamica che, al momento, rimane ancora senza una spiegazione.