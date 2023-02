Investe due donne e scappa: è caccia alla Yaris blu

È caccia alla Yaris blu che ha investito e ferito gravemente due amiche straniere che stavano attraversando la strada su corso Giacomo Matteotti ad Albano. Sono stati i testimoni a fornire dettagli alla polizia su quanto accaduto poco dopo le 20 di mercoledì. Un uomo di mezza età a bordo di una Yaris blu avrebbe travolto le due donne per poi premere il piede sull’acceleratore e scappare.

Le due amiche ferite trasportate in ospedale in codice rosso

Le due ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale in gravi condizioni, una, 43enne residente ad Ariccia, con diverse fratture è stata accompagnata al pronto soccorso di Velletri; l’altra 54enne di Albano è stata portata al Nuovo ospedale dei Castelli con un trauma cranico e lesioni varie. Per fortuna nessuna delle due è in pericolo di vita anche se le condizioni di entrambe sono estremamente serie.

Ora si cerca quel conducente con l’aiuto delle testimonianze, ma anche dei video delle telecamere a circuito chiuso presenti sulla strada. La Polizia va avanti con le indagini per dare un nome al pirata della strada che ha travolto ferendo gravemente le due donne, per poi darsela a gambe.

Il sindaco scioccato dall’accaduto

La comunità è rimasta sgomenta e, non di meno il sindaco di Albano Massimiliano Borrelli che è accorso sul luogo dell’investimento. È stato il primo cittadino a dichiarare a Il Messaggero: “Una giornata da dimenticare. La mattina, molto presto, in direzione Ariccia è stata investita una donna, poi alle 10, all’incrocio con piazza Gramsci (Tartarughe), 4 vetture sono state coinvolte in un incidente con feriti e la viabilità si è interrotta per 2 ore e ancora intorno alle 20, il grave investimento delle due donne al centro della cittadina”.

Scioccato per il comportamento del conducente della Yaris il Primo cittadino ha scritto un lungo post sui social: ”Non so cosa scatti nella testa di chi agisce in questo modo. Disattenzione, prepotenza, superficialità, sono sempre più aspetti negativi di molti automobilisti e non ci sono strumenti di deterrenza o telecamere che tengano. Si sta superando ogni limite, non solo per il mancato rispetto delle regole e del codice della strada, ma per il disprezzo della vita altrui, con una fuga che mostra la viltà e codardia di chi si è macchiato di questo reato, per il quale spero possa pagare con la pena che si merita”.