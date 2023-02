Roma, 30enne travolto e ucciso a Tor Bella Monaca: conducente indagata per omicidio stradale

Non aveva assunto droghe né alcol quando, giovedì pomeriggio, con la sua Bmw ha urtato con violenza un’auto in sosta, tanto forte da farla volare contro un giovane, un 30enne che stava camminando sul marciapiede in via dell’Archeologia nel quartiere di Tor Bella Monaca. Il ragazzo, Emanuele Kleber Catananzi, è stato letteralmente travolto dalla vettura. Un investimento che non gli ha dato scampo. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, al Policlinico di Tor Vergata dove i sanitari hanno fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per salvargli la vita, purtroppo però Emmanuele non ce l’ha fatta.

La conducente della Bmw è indagata per omicidio stradale

Per quanto la donna alla guida dell’auto di grossa cilindrata, una 46enne, sia risultata negativa agli esami tossicologici, è indagata per omicidio stradale. Gli investigatori stanno cercando immagini di eventuali telecamere di sorveglianza in zona e stanno ascoltando testimoni per capire come sia stato possibile.

Il sostituto procuratore che sta coordinando le indagini, intanto, ha disposto l’autopsia sul corpo del 30enne. Emmanuele era di origini brasiliane, ma era stato adottato insieme alla sorella da una famiglia calabrese, era venuto a Roma per lavoro e con la sorella avevano deciso di stabilirsi ad Anzio, seppure di recente pare che il giovane si fosse trasferito in un appartamento che condivideva con la sua fidanzata. Era un giovane amante della musica, benvoluto da tutti che lavorava come cameriere e in quel maledetto pomeriggio di giovedì stava facendo una telefonata sul marciapiede quando è stato travolto. Era tranquillo, si trovava sul marciapiede, mai avrebbe potuto pensare di essere in pericolo.

L’ultima videochiamata alla fidanzata

E quell’ultima telefonata di Emmanuele, era un videochiamata che il ragazzo stava facendo alla sua fidanzata che ha vissuto in diretta la tragedia. Ora i familiari, la fidanzata, gli amici aspettano che la magistratura rimetta a disposizione della famiglia la salma del 30enne per poterlo riportare in Calabria dove gli verrà dato l’ultimo saluto.