Incidente sulla Flaminia: donna investita e uccisa a Castelnuovo di Porto

Ancora sangue sulle strade del Lazio, ancora una tragedia e una vita spezzata. L’ennesimo incidente, di una lunga scia che sembra non voglia arrestarsi, è avvenuto questa mattina, intorno alle 6.30, sulla Flaminia, all’altezza della stazione ferroviaria di Castelnuovo di Porto. È qui che una donna, di cui al momento non sono note le generalità, è stata investita e uccisa da un’auto: inutili i tentativi di soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Castelnuovo di Porto

Stando a una primissima ricostruzione pare che la donna stesse attraversando la strada, nei pressi della stazione ferroviaria di Castelnuovo di Porto. È qui che, in una dinamica ancora tutta da verificare, è stata investita, travolta e uccisa da un’auto. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione: è morta sul colpo, il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche i Carabinieri della stazione di Bracciano. Ora saranno i militari a capire cosa sia successo, a ricostruire quei terribili istanti.

Traffico in tilt sulla Flaminia

Al momento il traffico è paralizzato perché sul posto, lì dove la donna ha perso la vita, si stanno eseguendo tutti i rilievi del caso. Come fa sapere Astral infomobilità, si registrano lunghi incolonnamenti, proprio all’altezza della stazione di Castelnuovo di Porto. E in entrambe le direzioni.

Sempre più investimenti mortali sulle strade del Lazio

Quello di oggi è solo l‘ultimo investimento, purtroppo mortale, in ordine di tempo. Da inizio anno diverse persone hanno perso la vita a Roma e sulle strade del Lazio. A fine gennaio una donna è stata investita in via di Torrenova, all’altezza del civico 148: la corsa disperata in ospedale, poi la morte sopraggiunta dopo giorni di agonia. Stesso tragico destino per un ragazzo di 31 anni di nazionalità rumena, che è stato falciato da un’auto il 28 gennaio scorso, alle 7 di mattina, in via di Tor Tre Teste, all’altezza del civico 245. E anche lui, dopo il trasporto nel nosocomio, è morto. A inizio febbraio, invece, Gaia Burba, che avrebbe compiuto a giorni 48 anni, è stata travolta da un’auto, mentre stava attraversando la strada, sul Lungotevere Flaminio, all’altezza di piazza Gentile da Fabriano. Ora, a distanza di giorni, un’altra vittima, questa volta a Castelnuovo di Porto.