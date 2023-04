Roma, indagata l’assessora Monica Lucarelli per corruzione e turbativa d’asta. Lei: “Sono estranea ai fatti”

Tegola sulla Giunta del sindaco Roberto Gualtieri a Roma. Infatti, nelle ultime ore si sarebbe aperta un’indagine su Monica Lucarelli, attuale Assessora per la Sicurezza e le Attività Produttive all’interno del Campidoglio. Su lei pioverebbe un’indagine legata ad atti di corruzione e turbativa d’asta. Nonostante le indagini sono in corso, il membro dell Giunta sembra non volersi dimettere e commenta con il suo staff: “Sono completamente estranea a tutti i fatti”. Un’innocenza cui crederebbe anche Gualtieri, che virtualmente si para a scudo davanti alle accuse che piovono sulla sua Assessora.

Indagata l’assessora Lucarelli del Comune di Roma Capitale

È arrivato a casa dell’assessora Lucarelli l’avviso di garanzia, che l’ha completamente lasciata spiazzata nella giornata di oggi. È l’ennesimo colpo agli uffici del Campidoglio, dopo il caso della “Talpa del Tribunale di Roma” con l’arresto Camilla Marianera. Non è un caso come le indagini della Procura si stiano concentrando proprio sullo staff e l’operato della Lucarelli, considerato come la stessa Marianera era una sua stretta collaboratrice. L’inchiesta su Monica Lucarelli sarebbe portata avanti dalla Procura di Roma, che sta indagando riguardo la gestione del piano sicurezza natalizio per le bancarelle di piazza Navona.

Secondo l’accusa del gip, il piano fornito dal Campidoglio sarebbe stato più blando e meno costoso per favorire la famiglia Tredicine. Proprio questa famiglia, già negli scorsi anni era finita negli scandali capitolini del commercio ambulante nel Centro Storico e in particolar modo sulle bancarelle che ogni Natale ornano in festa piazza Navona. Ovviamente, l’Assessora si sarebbe subito difesa dalle accuse della Procura di Roma, facendo notare come “il piano sicurezza è un atto amministrativo non imputabile alla struttura di Roma Capitale, in più discusso per ben tre volte con la Prefettura di Roma”. Per quello che riguarda la turbativa d’asta, l’assessora sarebbe indagata riguardo il trasferimento del Mercato dei Fiori di Trionfale presso la Fiera di Roma: in questo caso, secondo le indagini l’assessora Lucarelli avrebbe favorito l’Ente fiera su una SPA.