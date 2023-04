Stadio della Roma a Pietralata, arriva il primo “sì” dalla Commissione Urbanistica del Campidoglio

Lo stadio della Roma incassa il primo “sì” all’interno dela Campidoglio. Infatti, in queste ore la Commissione Urbanistica del Consiglio comunale avrebbe espresso un parere favorevole verso il progetto da edificare nella zona di Pietralata. Una situazione che avrebbe messo a proprio agio anche il sindaco Roberto Gualtieri, pronto a portare un documento sullo stadio anche all’interno dell’Aula Giulio Cesare per farla votare ai consiglieri comunali.

Primo “sì” del Campidoglio verso lo stadio della Roma

Il tempo per cui il Consiglio comunale di Roma Capitale si esprima sul progetto di stadio dei giallorossi, è ormai alle porte. Infatti, Gualtieri vorrebbe far discutere la tematica nei primi giorni di maggio, aspirando a trovare un’unità d’intenti nell’edificazione della struttura che riguarderà i territori della Tiburtina e in particolar modo Pietralata. All’interno della Commissione Urbanistica, il favore al progetto dello stadio è arrivato dalla maggioranza dei componenti, che potrebbe tradursi anche con una facile maggioranza all’interno dell’Aula Giulio Cesare tra meno di due settimane.

L’impianto, guardando il progetto firmato dall’AS Roma, interesserà le zone di via Tiburtina, la stazione Tiburtina e l’area dei Monti Tiburtini. Un progetto, quindi, che riqualificherà un forte tratto di città presente tra il II e il IV Municipio di Roma Capitale. A valutare il progetto, però, non solo la Commissione Urbanistica. Alla faccenda si stanno interessando anche altre quattro Commissioni comunali, ovvero Patrimonio, Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità. Questa mattina i componenti dei tavoli istituzionali legati al Patrimonio e i Lavori Pubblici, hanno effettuato un sopralluogo presso il terreno su cui verrà edificato il tanto chiacchierato stadio romanista. Oggi pomeriggio, invece, dalle ore 15 le Commissioni di Ambiente e Mobilità avvieranno le procedure per esprimere un parere sulla delibera di pubblico interesse. A questo seguirà una Commissione congiunta di mercoledì 26 aprile 2023, dove si riuniranno i tavoli di Mobilità, Sport e Ambiente per dare il via libera sul voto in Aula del progetto.