Roma, investe un 12enne mentre va a scuola e scappa. La mamma: “Se qualcuno ha visto aiutateci”

Stava attraversando le strisce per andare a scuola quando un’auto gli è venuta addosso. Una mattinata con colpi di scena quella vissuta da una mamma e da un ragazzino di 12 anni a Monteverde,a Roma. Mercoledì 17 gennaio il 12enne è stato investito verso le 8.10 mentre si stava recando a scuola: la vettura lo avrebbe preso in pieno, provocandogli una caduta, e si sarebbe data poi alla fuga. Il ragazzo è stato trasportato all’Ospedale San Camillo di Roma mentre gli agenti del gruppo Monteverde sono sulle tracce del pirata della strada.

Auto travolge un 12enne a Monteverde. La madre del ragazzo: “Chi ha visto ci aiuti”

Si sa poco del responsabile dell’incidente stradale dello scorso 17 gennaio. Il conducente si trovava a via di Val Tellina, nei pressi di una scuola dove il limite di velocità è stabilito non superi i 30 km/h per preservare bambini e famiglie intenti ad attraversare. La persona che invece si trovava alla guida di una punto nera quel giorno, all’incrocio col tabaccaio, questo scrupolo non se l’è posto: ha tamponato un 12enne, caduto a terra, e senza aspettare si rialzasse ha dato di gas, scappando.

Il ragazzo è stato portato in codice verde all’Ospedale San Camillo di Roma e sembra sia incolume, ma la madre del ragazzo ha tenuto a diramare un appello nei gruppi di quartiere e ad allertare subito le autorità. “se qualcuno ha visto o fotografato la targa vi sarei grata per la condivisione”, ha chiesto la donna, “le autorità sono già state allertate perché un fatto così grave in prossimità di una scuola non accada più”. Sconvolti anche i residenti, infuriati per la mancanza di civiltà sia del responsabile dell’incidente, sia di chi infierisce sul codice della strada, spesso ignorato o mal interpretato.