Roma, investe un 46enne e lo lascia a terra in una pozza di sangue: è gravissimo

Ha investito un uomo, poi anziché fermarsi ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga. Senza prestare soccorso al pedone, un 46enne, e lasciandolo lì a terra, in una pozza di sangue, gravemente ferito. L’investimento è avvenuto domenica 21 agosto scorso in via Monti di Primavalle, all’altezza del civico 89: è qui che il 46enne stava attraversando la strada, quando è stato falciato da un’auto, che dopo l’urto è fuggita via.

Caccia al pirata della strada

Il pedone investito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli: le sue condizioni, purtroppo, sono apparse subito critiche. I caschi bianchi del XIV Gruppo Monte Mario, invece, si sono immediatamente messi sulle tracce del pirata della strada e grazie alle indagini avviate dal Reparto Infortunistica, gli agenti sono riusciti a mettere insieme i primi tasselli. E a ricostruire l’accaduto.

Chi ha investito l’uomo in via Monti di Primavalle

Grazie ai rilievi e al ritrovamento di piccoli frammenti di veicolo, oltre ad alcune testimonianze, gli agenti sono riusciti a risalire al tipo di mezzo investitore, cioè una Smart. Poi, a seguito di ulteriori verifiche, è stato possibile risalire alla targa.

Le ricerche, scattate in zona, hanno permesso agli agenti di rintracciare il conducente: alla guida dell’auto, quella domenica, c’era un ragazzo di 27 anni, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, ma anche per le lesioni stradali cagionate al pedone, che si trova ancora in ospedale in prognosi riservata. La Smart, come da prassi, è stata posta sotto sequestro.