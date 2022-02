Roma. ‘Io sono un Casamonica, ho fatto il carcere e sono armato’: la violenta rapina ed estorsione

Vivevano tranquillamente in un camper parcheggiato nei pressi del Villaggio Olimpico. ‘Tranquillamente’ fino a quando non sono incappati in tre aggressori ed estorsori, due uomini e una donna, che con minacce e aggressioni li hanno fatti vivere in un incubo. Solo i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia sono riusciti a mettere la parola fine alla vicenda: i militari, infatti, hanno eseguito un’ordinanza che dispone misure cautelari personali , emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di tre persone gravemente indiziate di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate, ma anche di estorsione nei confronti di una vittima. Si tratta di due romani di 33 e 58 anni, entrambi con precedenti, colpiti dalla misura cautelare in carcere e di una donna di 40 anni, colpita dalla misura dell’obbligo di presentazione alla PG.

Estorsione e violente rapine

Le indagini sono partite dopo la denuncia delle vittime, che nel mese di agosto dello scorso anno si sono viste costrette a consegnare la somma di 100 euro. Tutto questo dopo ripetute e violente minacce da parte di due uomini e una donna, che erano arrivati addirittura ad aggredire violentemente un 77enne, picchiandolo al volto, una donna di 41 anni e il figlio dell’anziano, che aveva cercato di aiutare il padre. La donna, in particolar modo, era stata aggredita con un coltello di grosse dimensioni ed era stata ferita alle braccia.

‘Io sono un Casamonica, non pago niente’

Tra gli arrestati un romano di 33 anni, già recidivo. I militari, infatti, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza che fanno riferimento a un grave fatto estorsivo ai danni del proprietario di un bar. Qui l’uomo aveva consumato cibo e bevande, poi pur di non pagare si sarebbe spacciato per un Casamonica. Come se non bastasse, avrebbe vantato di aver fatto 10 anni di carcere, di avere a disposizione una pistola. Tutto questo per spaventare e intimorire il commerciante.