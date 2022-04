Roma, la casa degli orrori: trovati serpenti morti e cuccioli denutriti e spaventati

Roma. Con l’avanzare della settimana, e il sopraggiungere del week-end, le occasioni di illegalità aumentano e, parallelamente, anche i controlli da parte delle forze dell’ordine per contrastare ed inibire tali fenomeni. Controlli stretti e serrati su tutto il territorio della Capitale: ecco il bollettino delle operazioni.

I controlli nei pressi della Metropolitana

Le recenti attività di controllo si sono svolte nell’ambito della tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, nello specifico la stazione della Metropolitana Linea C. Sono partiti i consueti controlli a campione, e tra gli individui passati in rassegna, alcuni di essi sono stati ”beccati” con della droga addosso: due perquisizioni personali e una perquisizione domiciliare a seguito di sospetti. In totale, gli agenti hanno ottenuto 9,50 grammi di cocaina e 26,90 grammi di hashish con annesso un sequestro di denaro per un valore di 400 euro, probabile provento dell’attività di spaccio messa in atto dagli indagati.

Orrore in casa: cuccioli maltrattati e in fin di vita

In zona Casilino, poi, gli agenti hanno fatto “irruzione” in un appartamento in via Di Forma Rotta. Qui alcuni residenti da tempo avevano segnalato la presenza di animali abbandonati e non nelle condizioni migliori. Durante il controllo all’interno dell’appartamento, gli operatori sul posto hanno rinvenuto un cane ed un gatto, in condizioni pietose e disumane, senza acqua né cibo, rinchiusi in una camera al buio, denutriti e spaventati.

Serpente morto di fame e pesci in pessime condizioni

Andando avanti con le ricerche, gli agenti hanno anche intravisto un rettilario con all’interno un serpente morto da tempo, per cattiva cura. Affianco, come se non bastasse, un acquario con dei pesci in pessime condizioni. Sul posto sono giunti anche i veterinari, che hanno preso in custodia il cane e il gatto e a giorni si occuperanno anche dei pesci. Ora, la donna proprietaria degli animali, che al momento risulta irreperibile, è stata denunciata in stato di irreperibilità per il reato di maltrattamenti di animali.