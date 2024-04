Roma, la maxi multa al motociclista: verbale da più di 6.000 euro

Se la ricorderà sicuramente per molto tempo: una multa da capogiro, ben 6.000 euro (anzi anche qualcosa in più), per tutta una sfilza di irregolarità constatategli dagli agenti della Polizia Locale. Succede a Roma: protagonista, suo malgrado, un motociclista incappato in un normale controllo della circolazione.

Non aveva praticamente nulla in regola il centauro fermato nelle scorse ore dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Ma quello che doveva essere un normale controllo di routine si è rapidamente rivelato ben altro: il conducente del mezzo a due ruote stava percorrendo via di Capannelle, all’altezza di via Appia Nuova, quando si è visto sollevare davanti la classica paletta. L’uomo ha quindi accostato…andando incontro al suo destino. Ormai “segnato”.

Maxi multa a Roma al motociclista: ecco perché

Ma perché un verbale così alto, da oltre 6mila euro come visto? A fermare l’uomo, un italiano di 52 anni, sono stati intanto gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale capitolina, che erano impegnati in uno dei posti di controllo di polizia stradale, predisposti sul territorio dal Comando Generale.

Ebbene, inizialmente, alla richiesta di documenti, il centauro ha iniziato a tergiversare ma di lì a poco è saltata fuori la verità. E con essa il motivo del maxi verbale: il motociclista è stato trovato infatti senza patente, assicurazione e revisione. In poche parole il 52enne era sprovvisto di qualunque documento necessario alla guida e alla circolazione.

Mezzo sequestrato

A carico del conducente sono state quindi elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 6.000 euro, oltre al sequestro del mezzo in quanto privo di assicurazione.