Aveva solo 19 anni Maurizio Arnesano quando il 6 febbraio del 1980 venne ucciso a Roma da un commando del gruppo eversivo dei “Nuclei Armati Rivoluzionari”. Il 6 febbraio 2024 in occasione della cerimonia di commemorazione del 44° anniversario della sua morte, il vice questore vicario Francesco Rattà ha deposto una corona di alloro sulla lapide collocata all’interno del commissariato Prati dove prestava servizio Maurizio Arnesano.

Alla cerimonia, celebrata dal cappellano della questura di Roma, Don Nicola Tagliente, hanno partecipato autorità civili e militari e i colleghi della vittima.

Cosa è successo a Roma il 6 febbraio 1980

La guardia della polizia di Stato Maurizio Arnesano, mentre svolgeva un servizio di vigilanza davanti al consolato libanese di Roma, in via Settembrini, venne aggredito alle spalle da due terroristi che tentarono di sottrargli il mitra M-12 e la pistola che aveva in dotazione. Nel corso della violenta colluttazione i due terroristi spararono alcuni colpi di pistola ferendolo a morte.

Le indagini, svolte dalla Digos della questura di Roma, consentirono di identificare in Valerio Fioravanti e Giorgio Vale i responsabili dell’assassinio.