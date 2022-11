Roma, lavori sulla Flaminia: ecco quando e gli orari

Roma. Stanno per cominciare i lavori su via Flaminia. Previsti dal 16 al 22 novembre nel tratto compreso tra il cavalcavia verso via Due Ponti e il civico 858, si tratta di interventi urgenti di Acea Ato2 sul risanamento fognario. La settimana di lavori prevederà alcune modifiche alla viabilità.

Lavori su via Flaminia: le ripercussioni sulla viabilità

A seguito dei lavori che dal prossimo 16 novembre e fino al giorno 22 interesseranno via Flaminia, saranno possibili disagi in uscita dalla città soprattutto nelle ore di punta, quando sono diverse decine gli automobilisti in transito per fare ritorno a casa. In direzione del Raccordo si procederà dunque a rilento e sono possibili rallentamenti per le linee Atac e Cotral che sono dirette verso il capolinea di Saxa Rubra.

Il commento di Daniele Torquati

In merito si è espresso anche il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati: ‘Dal 16 al 22 novembre il tratto di Via Flaminia tra il cavalcavia verso Via Due Ponti e il civico 858, direzione GRA, sarà interessato da viabilità alternativa per interventi urgenti di Acea Ato2 sul risanamento fognario. Il traffico sarà deviato sulla corsia alternativa ricavata dallo spartitraffico, chiusa la corsia per l’inversione di marcia.