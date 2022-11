Lavori sulla Pontina, chiude il Ponte Badino fino a maggio 2023: ecco da quando, percorsi alternativi

Ancora lavori sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio. Sì, perché dalle 20 di questa sera sarà chiuso al traffico il ponte “Badino” per consentire, da parte di Anas (Gruppo FS Italiane), l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione. Come fa sapere Anas, le prime fasi saranno preliminari e riguarderanno lavori propedeutici agli interventi di demolizione del ponte. L’avvio vero e proprio, però, inizierà a dicembre.

Quanto dureranno i lavori per la ricostruzione del Ponte Badino

L ’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148 “Pontina”, presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.I lavori per un investimento pari a 4,5 milioni di euro, prevedono la completa demolizione dell’attuale impalcato in calcestruzzo armato e il suo rifacimento con una struttura mista acciaio – calcestruzzo, con la ricostruzione delle spalle e interventi volti al rinforzo delle pile.

I lavori dureranno fino a maggio 2023. O, almeno, questo sembrerebbe essere il piano.

Quali strade alternative percorrere

Il traffico, quindi, verrà deviato. E gli automobilisti potranno utilizzare la “Migliara 53”, per poi ricongiungersi con la SS7 “Appia” all’altezza di Terracina.