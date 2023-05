Roma, legge il giornale mentre guida nel bel mezzo del traffico (VIDEO)

Roma. Succede di tutto nella Capitale, anche e soprattutto in mezzo al traffico, dove si creano alle volte veri e propri ecosistemi di conducenti totalmente indaffarati nel fare tutt’altro che guidare. Complice di tutto, certamente, anche le grandi attese, lo scorrimento lento e, ovviamente, i semafori. Il tempo sembra rallentare, ma in realtà continua a scorrere, e intanto gli impegni della giornata ritardano. Ci vuole una bella dose di filosofia Zen per farsi passare addosso tutto questo. Ma c’è chi, invece, preferisce distrarsi per passare il tempo tra un’attesa e l’altra, con tutti i rischi e i pericoli del caso.

Il traffico di Roma e le attese

E così, via di Facebook e Instagram sui propri cellulari, gli scrolls, i mi piace alle foto, le stories, oppure chiamate, battibecchi con il proprio vicino e molto altro ancora. L’essere umano contemporaneo deve essere continuamente intrattenuto. Il tutto dimenticando, fin troppo spesso, che la guida ha bisogno di una soglia di concentrazione altissima, anche quando il traffico sembra essere congestionato, anzi, a maggior ragione. Le variabili in strada sono troppe da considerare, e anche una semplice distrazione può rovinare una giornata e, nei casi peggiori, molto di più.

Automobilista legge il giornale mentre guida

L’ultimo caso che vogliamo presentarvi proviene direttamente da WelcomeToFavelas, la nota pagina Instagram: un uomo al volante decide di non essere troppo smart, e alla guida apre direttamente il giornale, certamente ingombrante per la stessa visuale che ha davanti. La notizia che sembra interessargli di più è proprio quella della recente vittoria del Napoli in Serie A, e così non perdere tempo. Il giornale è lì, sempre pronto, a portata di mano, e appena c’è un momento di fermo, eccolo che lo apre per approfondire l’articolo. Vi condividiamo il video per rendervi maggiormente conto della situazione. Nel filmato, inoltre, si riconoscono, in modo abbastanza chiaro, le trafficate strade del quartiere Trionfale. Clicca QUI per vedere il video.