Roma, lite nel traffico finisce a coltellate: 52enne ferito in modo grave

L’uomo sarebbe stato aggredito con un coltello e rischia lesioni gravi a una mano.

Finisce col sangue una discussione in strada tra due conducenti, provocata da un sorpasso troppo stretto tra le due macchine. Intorno all’ora di pranzo un’auto, con a bordo tre persone, avrebbe superato un’altra a una rotatoria in via del Fontanile di Mezzazluna, in zona Maccarese, avvicinandosi troppo all’altra vettura.

Il sorpasso deve avere surriscaldato gli animi, già inquieti per il caldo in queste giornate afose, e i conducenti delle due vetture hanno deciso così di accostarsi, discutendo e alzando i toni. Purtroppo, dall’escalation verbale si è subito passati all’accoltellamento, che è costato a uno dei due autisti, classe ’72, diverse ferite per arma da taglio.

Discutono in strada e lo accoltella: ricercate tre persone per aggressione

Intorno all’ora di pranzo di oggi, sabato 15 giugno, una coppia di origine polacche era a bordo della sua auto, percorrendo via del Fontanile. Pochi metri addietro un’altra auto, su cui viaggiavano a bordo due uomini e una donna, ha provato a superare quella della coppia polacca, cercando di superarli all’altezza di una rotatoria.

Quest’ultima vettura, nell’effettuare un sorpasso, durante la manovra ha stretto troppo l’auto più avanti. Una dinamica che ha portato i conducenti delle due vetture ad accostarsi per esaminare eventuali danni, da lì è nata un’accesa discussione: uno dei tre soggetti ha estratto un coltello e ha aggredito il conducente polacco di 52anni, ferendolo gravemente.

Il 52enne ha così riportato gravi lesioni alla schiena, alla mano e all’area toracica, per fortuna non sono stati intaccati organi vitali. Tuttavia l’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale più vicino in attesa di intervento: sembra infatti che la lesione alla mano possa aver compromesso i legamenti, rendendo necessario in tal caso un intervento chirurgico. Quanto all’aggressore e ai suoi due compagni di viaggio, dopo aver colpito il 52enne, si sono dati alla fuga a bordo della loro auto e procedendo in direzione Fregene. Al momento i tre, risultati a bordo di una Fiat Panda, sono ricercati dalle autorità per aggressione e mancato soccorso.