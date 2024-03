Roma, accoltellamento in strada: 35enne ferito a una gamba

Stanotte intorno alle 2 e 40 in viale Palmiro Togliatti, all’altezza del civico 972, un 35enne è stato accoltellato a una gamba. È stato proprio il ferito a dare l’allarme ed ad accorrere sono stati gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato che hanno immediatamente soccorso la vittima e avviato le indagini.

A ricostruire l’accaduto è stato il 35enne che ha raccontato agli inquirenti che si trovava in strada a chiacchierare con un amico, quando per cause a lui ignote, è arrivato un uomo che ha sfoderato un coltello e lo ha accoltellato a una gamba, per poi scappare velocemente in direzione Quarticciolo.

Il 35enne è stato trasportato in ospedale

Ad arrivare sul posto sono stati gli uomini delle Volanti che hanno soccorso il ferito affidandolo alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice verde in ospedale per le cure del caso. La Polizia, dal canto suo si è messa immediatamente sulle tracce dell’aggressore, tenendo conto probabilmente della descrizione fornita dalla vittima.

Le indagini della Polizia

Non è escluso che gli investigatori cerchino anche eventuali video di sorveglianza presenti in zona per dare un’identità al fuggitivo. Anche se resta da capire quali siano state le cause dell’aggressione, il movente che ha portato all’accoltellamento che al momento resta sconosciuto.