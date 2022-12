Roma. Litiga con l’autista del bus, spacca a pugni il vetro e fugge

Roma. Non si fermano, purtroppo, gli atti vandalici a bordo dei mezzi pubblici. Protagonista dell’accaduto un uomo che a seguito di un acceso diverbio con il conducente di un autobus della linea Tpl ha poi pensato bene di danneggiarne, a suon di pugni, il vetro divisorio. Dopodiché è scappato. Da chiarire le cause della lite, tuttora in corso le indagini dei militari.

Roma, sale sull’autobus e da di matto: spacca un finestrino con la stampella e ferisce una donna

La furibonda lite sull’autobus

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando un passeggero, a seguito di una lite con l’autista ha dato in escandescenza. Dalle parole si è passati ai fatti, tra l’incredulità degli altri passeggeri che hanno assistito alla scena. Siamo in via Massa di San Giuliano, alle porte di Corcolle, e precisamente a bordo della linea 055 della Roma Tpl. Qui un uomo dopo un acceso diverbio con l’autista del mezzo ha letteralmente spaccato con un pugno il vetro divisorio presente tra i passeggeri e l’autista. I motivi della lite sono tuttora in fase di accertamento, sta di fatto che dopo l’accaduto l’uomo si è dato alla fuga.

Le indagini

Scattato l’allarme il conducente ha allertato le forze dell’ordine che hanno provveduto ad ascoltare la sua versione dei fatti. Come anticipato, sono tuttora in corso le indagini per risalire all’identità dell’aggressore. Sul posto sono giunti i militari della stazione di San Vittorino.