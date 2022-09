Roma, follia sul bus: prima rompe il finestrino, poi minaccia autista con martello di emergenza

Roma. Attimi di tensione ieri all’interno di un autobus Atac della linea 280. Qui un ragazzo ha prima rotto il vetro posteriore del mezzo con il martellino di emergenza poi, non pago, ha minacciato l’autista affinché gli aprisse le porte consentendogli di uscire.

Leggi anche: Roma: «Mettetevi la mascherina». Ma loro ‘sequestrano’ e dirottano il bus, poi rapinano l’autista

Danneggia il bus con il martellino d’emergenza e minaccia l’autista

I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 14 in via Cavour. Qui, un ragazzo in compagnia di altri due amici prima ha danneggiato con il martellino di emergenza l’autobus sul quale stava viaggiando e poi, come se questo non fosse sufficiente, ha minacciato — con il martelletto ancora in mano — il conducente intimandolo di aprire le porte e consentire così, a lui e i suoi amici di scendere.

L’arrivo della Polizia e la denuncia

A seguito dell’accaduto, l’autista — che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze — ha fatto scattare l’allarme. Giunti sul posto gli agenti del commissariato Borgo che hanno rintracciato il ragazzo poco distante e con ancora indosso il martellino. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e furto.

I precedenti

Purtroppo, i casi di danneggiamento verso i mezzi pubblici non sono un caso isolato. Risale a solo poche settimane fa l’ultimo episodio del genere. Siamo su una linea notturna in transito sulla via Tiburtina quando, improvvisamente sono state lanciate contro il convoglio delle bottiglie di vetro. Oltre allo spavento dei passeggeri, sono stati danneggiati i finestrini laterali del mezzo. Tuttavia, il conducente ha saputo mantenere il sangue freddo allertando poi le forze dell’ordine.