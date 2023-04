Roma, litiga davanti alla fermata della metro: accoltellato 24enne, è grave

Roma. Un litigio pesante, a cui sono subito dopo seguiti i fatti: un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato violentemente davanti alla fermata della metro e ha avuto bisogno di un trasporto d’urgenza in ospedale. Il ragazzo stava litigando con un altro soggetto che per il momento è svanito nel nulla, ma qualcosa è sfuggito di mano, e il confronto si è trasformato in un’aggressione improvvisa.

Inutile sottolineare la paura e l’apprensione di coloro che oggi, giovedì 13 aprile 2023, si trovavano nei pressi della stazione metro B “Rebibbia”, verso le ore 12.00. In mezzo al frastuono e al via vai di persone che continuamente si può apprezzare di giorno nei punti strategici del trasporto pubblico locale, qualcosa ha destato preoccupazione ed angoscia. All’improvviso, quella che sembrava essere una lite dapprima verbale, si è tramutata in una violenta aggressione da parte di un uomo nei confronti di un cittadino gambiano di 24 anni. Il soggetto ha tirato fuori un’arma da taglio e ha colpito la sua vittima al braccio destro. Il colpo gli ha provocato una ferita lacero-contusa. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri, così come degli operatori sanitari del 118: la persona ferita è stata ricoverata presso l’ospedale Sandro Pertini e tutte le cure necessarie. Per il momento, pare non sia in pericolo di vita.

Le ricerche dell’aggressore da parte dei Carabinieri

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro intervenuti sul posto subito dopo la segnalazione. Alcuni testimoni riferiscono di una lite con altra persona di colore che i Carabinieri stanno ora cercando di identificare. Le testimonianze sono molto frammentarie, complice la paura e la concitazione del momento, ma potrebbero risultare fondamentali per il riconoscimento dell’aggressore, soprattutto in base agli abiti che indossava.