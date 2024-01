Roma: litigano con un anziano e lo picchiano, poi la fuga

Una discussione non troppo lunga quella andata in scena a Roma, nel quartiere Prati, tra un uomo in tuta da lavoro e un anziano. Però, come ha riportato l’edizione online de Il Messaggero, è poi sfociata in violenza.

Cosa è successo a Roma

Il fattaccio è accaduto all’angolo tra via della Giuliana e via Buccari, a Roma. Erano circa le otto di sera di giovedì 18 gennaio 2024, quando è scoppiata una lite tra due giovani lavoratori e un anziano. Uno dei due uomini si è avvicinato all’anziano e gli ha sferrato un violento schiaffo al volto. L’uomo ha accusato il colpo in silenzio, non replicando né fisicamente né verbalmente. Il collega gli ha intimato di smetterla.

I due sono saliti poi molto velocemente sul furgoncino bianco di servizio, uscendo in retromarcia dal parcheggio che avevano occupato per la sosta. Quindi si sono dati alla fuga. Anche il signore anziano è tornato all’interno della propria automobile, lasciata con le quattro frecce accese.

Le parole di una testimone oculare

Una testimone diretta che ha assistito alla scena ha raccontato l’accaduto: “Qui i parcheggi vanno a ruba e non si ha più il senso delle proporzioni. Vale la pena litigare per un posto auto? O addirittura mettere le mani addosso ad un anziano per questo? Bisogna fermarsi a riflettere e ritrovare il senso civico”, ha detto la donna.

Il precedente. Ostia, sorpreso a fare pipì in strada: morto il clochard colpito con uno schiaffo

Non ce l’ha fatta il clochard che è stato colpito violentemente in strada a Ostia, in Via Capo Passero. La sua colpa? Quella, a quanto pare, di aver “orinato” in strada. L’uomo, portato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia, è morto dopo sei giorni di agonia. Troppo gravi le ferite riportate.

Stando a quanto ricostruito, un clochard sarebbe stato avvicinato e colpito con uno schiaffo, che si è poi rivelato fatale per l’uomo. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Ostia. Al vaglio ci sono i resoconti di due testimoni che hanno assistito alla scena, uno dei quali ha cercato anche di seguire l’aggressore dopo l’accaduto. Ora, con la morte del clochard, la posizione dell’uomo che ha sferrato lo schiaffo si aggrava.