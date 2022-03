Roma, mancano i treni, chiusa la metro B1: ritardi sulla B, continua l’odissea dei pendolari

“Mancano i treni, la metro B1 è chiusa al servizio viaggiatori, la circolazione sulla metro B è attiva con ritardi”. Magari fosse uno scherzo di Carnevale. Purtroppo, è la realtà, ed è quello che da questa mattina, poco prima delle 8, i pendolari stanno vivendo. Prima i blackout, poi la mancanza di convogli, le navette sostitutive e la circolazione in ritardo anche sull’altra tratta, quella della metro B. Così, senza sosta, continua l’odissea dei viaggiatori, quasi come se ormai i disagi fossero all’ordine del giorno. Quasi come se fosse la normalità, quando così non dovrebbe essere.

Caos sulla metro B1

I treni scarseggiano. Anzi, non ci sono. E per questo motivo Atac si è vista costretta a chiudere da questa mattina la metro B1 e i pendolari non possono usufruire del servizio tra la fermata di piazza Bologna e quella di Piazzale Jonio. Tutto questo si ripercuote anche sull’altra linea, quella della metro B, e forse le navette sostitutive messe a disposizione non bastano. Come fa sapere Repubblica, il Comune ha contattato l’azienda capitolina dei trasporti per capire cosa sia successo: il blocco, a quanto pare, sarebbe dovuto a una serie di treni guasti o in manutenzione, quindi impossibilitati a partire.

#info #atac – Metro B1: chiusa al servizio viaggiatori, attivo servizio sostitutivo bus navetta che percorre tratta Ionio-Bologna. Metro B: circolazione attiva con ritardi #roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) March 1, 2022

Quello che è certo, però, è che i pendolari sono stanchi e hanno preso d’assalto il profilo Twitter della municipalizzata: ‘Peggio di un carro bestiame, fate voi, a causa dell’esiguo numero di treni. Siete senza vergogna, senza pudore, un servizio penoso’. E di commenti di questo tipo ce ne sono a bizzeffe. Perché chi sperava in uno scherzo di Carnevale si è dovuto ricredere.