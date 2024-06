Roma, massacrato dalla fidanzata in albergo, trovato ricoperto di sangue, è grave: “L’ho visto con l’amante e mi sono vendicata”

Dicono che la gelosia è femmina, ma i toni hanno superato il limite, sfociando in aggressione.

Baraonda notturna in un albergo del Centro storico di Roma. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno le forze dell’ordine sono dovute intervenire all’interno di una struttura ricettiva su lungotevere dei Mellini per schiamazzi notturni e disturbo della quiete. La segnalazione, arrivata direttamente dagli ospiti della struttura, ha posto all’attenzione degli agenti il litigio tra due turisti brasiliani anch’essi ospiti dell’albergo, sfociato poi in aggressioni tra i due e tentativo di sottrarsi ai controlli della polizia.

Turisti brasiliani litigano svegliando un albergo: allertato il 112

Allarmati dai residenti dell’albergo, che erano stati disturbati dai due ospiti esagitati, la polizia si è recata nella struttura ricettiva sita su lungotevere dei Mellini e qui si è trovata di fronte a una scena paradossale. Due turisti brasiliani, classe 1985, avevano appena discusso aizzando i toni e svegliando parte degli ospiti dell’albergo. Quando la polizia, giunta sul posto, ha cercato di sedare la lite, la donna ha tentato di sottrarsi ai controlli, mentre lui è uscito dall’albergo per poi farvi ritorno in compagnia di un’altra. Quando la fidanzata li ha visti rientrare insieme, ha deciso però di avere una rivalsa verso di lui aspettandolo in ascensore e aggredendolo verbalmente.

Lo vede con un’altra e lo picchia a sangue: arrestata una turista brasiliana

La “terza incomoda”, capita la situazione, si è così allontanata mentre i toni tra la coppia si facevano sempre più accesi. Un litigio che è poi proseguito nella camera d’albergo condivisa dai due turisti. Qui la donna, brandendo un coccio di bottiglia, si è avventata verso il compagno ferendolo gravemente e provocandogli più tagli.

A distanza di ore dal primo intervento della polizia, al 112 è arrivato nuovamente una richiesta di intervento alle prime luci dell’alba. Intorno alle 7.20 di domenica 9 giugno, gli agenti così tornati nuovamente nell’albergo e qui hanno trovato l’uomo completamente coperto di sangue, con ferite in tutto il corpo, soprattutto all’altezza di spalle, visto e giugulare. L’uomo è stato portato subito in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita. La ragazza è stata invece arrestata per lesioni aggravate.