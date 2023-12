Roma, maxi-bando sui rifiuti: 400 milioni per arrivare pronti al Giubileo

Mettere in sicurezza la gestione del ciclo dei rifiuti nella città di Roma, alle porte e in vista del Giubileo. E’ l’obiettivo della maxi-gara, pubblicata lo scorso 27 dicembre 2023 sulla piattaforma telematica Invitalia, la più grande mai proposta da Ama, in accordo e in coordinamento con Roma Capitale, per il trasporto, scarico e trattamento/recupero per i prossimi 3 anni (2024-2026) di circa 2 milioni di tonnellate complessive tra rifiuti solidi e rifiuti urbani residui (indifferenziato).

Il piano di Roma per arrivare pronti al Giubileo

E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. L’ordine di grandezza di 2 milioni di tonnellate complessivi di rifiuti è già comprensivo di una quota eccedente stimata per l’anno giubilare (2025). Lo ha reso noto Ama.

L’importo complessivo massimo di spesa dell’accordo quadro è pari a circa 400 milioni di euro (più iva). Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è fissato al 6 febbraio 2024. L’azienda, pertanto, si rivolge al mercato extra regionale ed estero per tali tipologie di servizi, proponendo un ampio e articolato accordo programmatico.

All’interno della procedura, per la prima volta, Ama inserisce anche un lotto che rende possibile il recupero di materia dai rifiuti; in particolare un combustibile alternativo utilizzabile soprattutto nell’industria dei cementifici.

Le parole di Daniele Pace

“Dopo le importantissime gare su mezzi pesanti, nuovi cassonetti e cestini getta-carte, con questa maxi-gara, la più grande mai bandita, Ama intende mettere in sicurezza anche il fronte del trattamento/recupero soprattutto dei rifiuti indifferenziati – ha sottolineato il presidente di Ama Daniele Pace – Se, come auspichiamo, la gara andrà a buon fine, verranno stipulati contratti tracciabili e con la massima trasparenza sulla base delle migliori offerte del mercato. Stiamo lavorando al massimo per garantire il decoro della Capitale, che si prepara a dare la migliore accoglienza ai milioni di fedeli che parteciperanno al Giubileo del 2025”.