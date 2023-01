Roma, maxi rissa tra giovani: botte da orbi con spranghe e bastoni

Si sono dati appuntamento per picchiarsi. Forse per regolare i conti, oppure per stabilire chi email più forte. O, semplicemente, per passare il tempo a modo loro, così come spesso succede attraverso le chat che si trovano su Telegram che fissano questi appositi incontri. Lo scontro tra le due bande è avvenuto nella tarda serata di ieri, 13 gennaio, a Roma, a piazza Giovenale, in zona Balduina.

Maxi rissa alla Balduina

In piazza si sono ritrovati una trentina di ragazzi, molti armati di mazze e bastoni. Hanno iniziato ad affrontarsi, per poi passare subito a picchiarsi. Calci, pugni e colpi dati con le mazze, mentre c’era chi incitava e chi riprendeva con i cellulari. Il tutto è durato pochi minuti. Botte da orbi che non sono passate inosservate da chi abita nei dintorni e – pochi, data l’ora – dagli automobilisti di passaggio.

I residenti, allarmati dalle grida e dal rumore, hanno chiamato il NUE 112, dove sono arrivate diverse segnalazioni di rissa con almeno 30 partecipanti. Sono quindi partite le volanti della polizia, ma quando gli agenti sono arrivati a piazza Giovenale ormai non c’era traccia dei giovani che poco prima si erano sfidati a colpi di bastone, dandosele di santa ragione. I poliziotti hanno controllato le strade circostanti, senza però riuscire a rintracciare i ragazzi.

I precedenti

Non è certo la prima volta che bande di giovani si ritrovano per affrontarsi, per poi postare le loro gesta sui social. Prima si sfidano a suon di messaggi, poi si ritrovano faccia a faccia e iniziano a picchiarsi solo per il gusto di farlo. Il fenomeno era molto più frequente tra l’inverno e la primavera del 2021, quando bande di quartiere, suddivise in Roma Nord e Roma Sud, si scontravano ovunque, dall’Eur al Pincio.

