Roma, metro A prese d’assalto: passeggeri stipati, chiusa fermata Spagna, accessi contingentati a Flaminio e Berberini (VIDEO)

Roma presa d’assalto nel giorno dell’Epifania. La festa della Befana è stata un successo come da tempo non si vedeva, ma un tale afflusso di persone ha avuto una risvolto negativo. La città, infatti, non ha abbastanza mezzi pubblici, ed è stata impreparata ad affrontare la mole di passeggeri che necessitavano di trasporto. Migliaia di persone si sono riversate nelle stazioni della Metro A del centro città e, per evitare problemi, Atac è ricorsa alle chiusure e agli accessi contingentati.

Le stazioni interessate

Per quanto riguarda la Metro A, è stata chiusa stazione Spagna. Sono invece stati contingentati gli accessi alle stazioni Flaminio e Barberini. Sono inoltre stati attivati i dispositivi per garantire fruizione ordinata dei servizi.

Dalle prime ore del pomeriggio si stanno registrando afflussi molto elevati di cittadini e turisti nelle zone centrali della città, che hanno provocato chiusure stradali e deviazione dei servizi di superficie, impattando in maniera significativa anche sulle stazioni più centrali della Metro A. ATAC ha attivato i dispositivi previsti in caso di grandi afflussi. Personale della sicurezza aziendale è impegnato in attività di contingentamento degli accessi nella stazione Flaminio, dove sono stati indirizzati i viaggiatori dopo la chiusura della stazione Spagna, non più in grado di assorbire in condizioni di sicurezza il flusso straordinario di viaggiatori. Contingentamenti sono anche in corso nella stazione Barberini. Le immagini del video riprendono proprio la stazione Barberini, dove i viaggiatori sono ammassati sulla banchina.

Aggiornamento

Nel frattempo, un Tweet di Atac avvisa che anche la stazione Barberini sta per chiudere. “Stazione Barberini: stiamo temporaneamente sospendendo la fermata dei treni per elevata affluenza. Utilizzate la stazione Flaminio”, si legge nel messaggio. E gli utenti, tra l’incredulo, il rassegnato e l’arrabbiato, “massacrano” Atac con messaggi di risposta. “Se continuate a chiudere stazione grazie al cxxxxo che c’è alta affluenza! Invece di smaltire gente create ingorghi”, scrive Stefano. “Strano ci sia affluenza in un giorno di festa. Potenziate le linee aumentate le corse non chiudete fermate come Barberini e Spagna. Oltre i turisti vi ricordo che ci sono persone che lavorano e che dopo N ore di turno vorrebbero tornare a casa e non farsi km per Roma”, aggiunge Erika. “Cioè praticamente state chiudendo tutte le fermate del centro perché la gente le usa”, commenta Manuela.