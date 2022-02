Roma, molestava i bambini davanti alla scuola e li inseguiva fino a casa: identificato straniero

Si appostava davanti alla scuola, un istituto di Via Latina, in attesa dell’uscita dei ragazzini delle medie, per poi molestarli e spaventarli. Gli episodi si erano ripetuti più volte, tanto che gli alunni ne avevano parlato con i genitori i quali, a loro volta, erano andati a denunciare l’accaduto al commissariato di zona attraverso un esposto presentato dal dirigente della scuola. Ed è stato proprio il dirigente a raccontare ai poliziotti di quell’uomo, uno straniero dall’età apparente di circa 25-50 anni, che più volte aveva rincorso gli studenti all’uscita della scuola, molestandoli verbalmente e spaventandoli.

L’uomo era stato più volte notato mentre usciva dal Parco della Caffarella per poi appostarsi davanti alla scuola. In alcune occasioni aveva poi inseguito i bambini, tutti in età compresa gli 11 e i 14 anni, fino a largo dei Colli Albani, nei pressi delle loro abitazioni.

I poliziotti del commissariato Appio hanno quindi fatto subito scattare le indagini e, sia in divisa che in borghese, hanno effettuato dei servizi mirati all’individuazione dell’uomo, pattugliando i dintorni della scuola durante gli orari di entrata ed uscita degli alunni.

Ieri, 8 febbraio, gli agenti hanno rintracciato, in Via Sermoneta, un uomo che corrispondeva alle descrizioni fornite dal dirigente scolastico al momento della denuncia. Lo straniero è stato accompagnato negli uffici per gli atti di rito e denunciato per molestie nei confronti di minori.