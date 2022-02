Minaccia e sfregia la compagna con un taglierino: poi la rinchiude in auto con lui

Guidonia. Una scoperta raccapricciante durante un controllo ordinario dei Carabinieri. Nessuno si sarebbe aspettato di trovare una situazione del genere dopo avere fermato un’auto apparentemente priva di sospetti. Quando l’auto ha accostato, subito i militari, però, hanno iniziato a fiutare che qualcosa non andava per il verso giusto. Una volta abbassato il finestrino, infatti, i carabinieri hanno notato che, all’interno di un veicolo condotto da un uomo, c’era una donna che dimenandosi stava chiedendo aiuto.

La fuga e l’inseguimento a Guidonia

Nonostante l’ordine di scendere e fermarsi definitivamente, il losco soggetto ha tentato la fuga. Ne è scaturito un piccolo inseguimento nel territorio di Guidonia Montecelio, terminato dopo pochi minuti quando l’uomo al volante si è visto circondato e bloccato dalle altre pattuglie dell’Arma, intervenute a supporto. Il conducente, rimasto all’interno del mezzo, è stato prelevato e condotto presso la Compagnia Carabinieri di Tivoli.

Maltrattamenti continui e violenza

Una volta in caserma, la donna ha finalmente spiegato cosa era successo. La donna, 47enne, ha raccontato ai militari i maltrattamenti e le vessazioni subite da parte del compagno, 52enne, che, al culmine dell’ennesima lite, l’aveva costretta non pago di averle sottratto il telefono cellulare, a salire sulla sua auto sotto la minaccia di un taglierino, ferendola tra l’altro sul volto. Per il 52enne, ritenuto presunto innocente sino a condanna definitiva, è scattata la misura precautelare dell’arresto. L’uomo è indagato dall’autorità Giudiziaria di Tivoli dei reati di maltrattamenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.