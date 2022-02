Roma. Morto dopo aver rincorso un ladro, il quartiere si mobilita per Giggi: ‘Aveva il cuore d’oro, proseguiremo la beneficenza al posto suo’

Si trovava nella sua edicola, nella sua ‘seconda casa’, quando ieri mattina, poco dopo le 8, un ladro è entrato con un solo obiettivo: derubare quel giornalaio amato e conosciuto da tutti nel suo quartiere, in zona Portuense. Ma lui, forte e coraggioso, ha cercato di ‘ribellarsi’, di mettere in fuga il malvivente. E così è stato: il bandito, senza nessun bottino, è fuggito, rincorso da Luigi R., l’edicolante che ha cercato in tutti i modi di fermarlo. Poi, però, si è arreso: non ci è riuscito e stanco è tornato nella sua attività. Ma qui, purtroppo, si è sentito male dopo quella lunga corsa, si è accasciato ed è stato trovato senza vita.

Roma. Rincorre il ladro dopo un tentato furto nella sua edicola e muore

Sono ancora sotto choc e increduli i residenti che conoscevano benissimo Luigi, che aveva l’edicola in via Portuense, all’angolo con via degli Irlandesi. E’ qui che ieri mattina, poco dopo le 8, dopo aver rincorso il ladro, che aveva tentato una rapina nella sua attività, si è sentito male: si è accasciato a terra ed è morto. Inutili i tentativi disperati di soccorrerlo, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, un 64enne. E mentre i Carabinieri ora stanno cercando di rintracciare il ladro, di dargli un nome e un volto, i cittadini continuano a ricordare sui social quell’edicolante dal cuore d’oro, ‘Giggi‘ per molti, un uomo buono, generoso, che è andato via e ha lasciato un grande vuoto. Ora, proprio loro, i suoi amici, hanno intenzione di organizzare una raccolta fondi per devolverli all’associazione di volontariato ‘Chicco di Senape‘, perché ‘Giggi’ quando poteva aiutava gli altri, non si tirava mai indietro. E non l’ha fatto neanche ieri, quando contro quell’ingiustizia, contro quel ladro, ha cercato di fare di tutto per fermarlo.

Roma, l’edicolante muore dopo aver rincorso il ladro. L’iniziativa degli amici

‘La scomparsa di un grande amico e grande uomo per una banale rapina dopo 40 minuti di rianimazione, non ce l’ha fatta. Una persona che nella sua bontà aiutava tutti, e visto che ho saputo che faceva beneficenza a Chicco di Senape, noi volevamo organizzare una raccolta fondi per devolvere il ricavato proprio all’associazione’ – scrive Marco sui social. In un post commentato da tutti quelli che conoscevano Giggi e che proprio non riescono a credere che non ci sia più. ‘Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto dentro noi. Non ci sono parole, amico mio: solo lacrime. Ma saranno i tuoi ricordi a riempire il mio cuore’ – scrive Giuliano. Tutti ricordano quell’edicolante buono, dal cuore d’oro, una persona gentile, divertente e scherzosa anche con i più piccoli, nessuno vuole dimenticarlo. Anzi, quella sua opera di beneficenza continuerà perché gli amici hanno tutte le intenzioni di aprire una raccolta fondi.

(Foto dal gruppo FB Portuense Largo La Loggia Santa Silvia e dintorni)