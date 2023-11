Roma-Napoli, guasti sulla linea ferroviaria: fino a 100 minuti di ritardi

La circolazione è rallentata per un guasto alla linea tra Napoli Afragola e Pignataro. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti.

Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, tutti gli aggiornamenti

Inizio evento – ore 5:30



La circolazione è rallentata in direzione Napoli per un guasto alla linea a Pignataro e in direzione Roma per un ulteriore guasto alla linea tra Capua e Caserta. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Aggiornamento – ore 7:25



La circolazione è fortemente rallentata in entrambe le direzioni per ulteriori guasti a Caserta e Vairano. In corso l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti.

Aggiornamento – ore 9:30



La circolazione permane fortemente rallentata, ancora in corso l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Il treno FR 9620 Benevento (7:13) – Milano Centrale (12:24) è instradato sulla linea convenzionale via Formia da Caserta a Roma, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 60 minuti.

Il treno FA 8300 Benevento (5:52) – Roma Termini (7:45) è instradato sulla linea convenzionale via Cassino da Caserta a Roma, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 260 minuti.

Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) è instradato sulla linea convenzionale via Cassino da Caserta ad Anagni, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti.

Il treno FA 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è instradato sulla linea convenzionale via Cassino da Anagni a Caserta, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 40 minuti.